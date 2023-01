L’association Betsalmo a déposé une plainte après avoir constaté dans le journal d’informations du 14 décembre dernier qu’une carte d’Israël avait été publiée sans la Judée-Samarie.

Il se trouve que ce n’est pas la première fois qu’une telle erreur se produit sur la chaine du service public israélien.

Le Dr Ori Paz, le responsable des plaintes du public au sein du service public audiovisuel a reconnu qu’il s’agissait d’une faute. »Hélas, la plainte est justifiée. J’ai vérifié en profondeur les causes de cet incident. Il est lié à une erreur technique doublée d’une erreur humaine. Il est vrai que cela s’est déjà produit dans le passé. Mais je peux vous assurer qu’il n’y a pas la moindre malice derrière tout cela.

Le Dr Paz s’est engagé à une véritable introspection de la part de la chaine Kan après cette faute répétée.

Shay Glick, le directeur de Betsalmo: »Je félicite la décision du service public d’entreprendre une vérification en profondeur. J’ai l’intention de continuer à agir pour renforcer le service public audiovisuel mais à condition que ce qu’il diffuse soit juste et équilibré et non unilatéral et pro-palestinien ».

Cet incident intervient alors que le ministre des Télécommunications, Shlomo Karhi, a fait part de son intention de fermer le service public audiovisuel afin d’allouer le budget à une ouverture du paysage audiovisuel à la concurrence pour permettre à une variété de voix de s’exprimer.

La contestation contre ce projet prend de l’ampleur et après la réforme du système judiciaire, la lutte contre celle de l’audiovisuel public est aussi un mot d’ordre des manifestations contre le gouvernement.