Le paysage audiovisuel israélien était assez homogène jusqu’à l’arrivé de la chaine Now 14 (anciennement 20). Entre la 11 (Kan), la 12 et la 13, on trouvait plus ou moins les mêmes éditoriaux, les mêmes tendances et ces dernières années, l’orientation politique à gauche s’est faite de moins en moins discrète.

Dans le contexte actuel de manifestations hebdomadaires contre le gouvernement, les commentateurs deviennent de plus en plus critiques sur les plateaux de télévision et ne cachent plus leurs opinions, se plaçant clairement du côté des manifestants.

Et parallèlement, la chaine Now 14 qui se revendique de droite n’en finit plus de monter. Son émission phare – Hapatriotim – de débats politiques présentée par Yinon Magal, tous les soirs en prime time est passée ces dernières semaines, systématiquement, devant les chaines 11 et 13. Le journal du soir présenté par Maguy Tabib et Sharon Gal est lui aussi devant.

Une révolution par la télécommande qui a connu son apogée hier soir, alors que le Premier ministre Binyamin Netanyahou était l’invité d’Yinon Magal.

La chaine 14, avec de très petits moyens par rapport aux trois autres chaines, s’est hissée à la première place en termes d’audience en ce jeudi soir, à égalité avec la 12 et loin devant la 11 et la 13. Une performance dans l’histoire de la télévision israélienne.

Ce succès n’est pas vu d’un bon oeil par une partie de l’opinion israélienne. D’ailleurs, on se souvient que Yaïr Lapid, alors qu’il était Premier ministre, avait tenté de faire fermer la chaine qu’il accusait d’être un organe de propagande au service de Binyamin Netanyahou.

Hier soir, en plein direct et alors que le Premier ministre s’exprimait, les écrans des téléspectateurs branchés sur la 14 sont devenus noirs: une attaque contre la chaine a empêché la retransmission pendant quelques secondes. Une autre manière de faire taire cette chaine qui gagne en popularité chaque jour.

Quoi qu’il en soit, il devient de plus en plus clair que le comportement des Israéliens face à leur poste de télévision, envoie un message qui va au-delà de la simple qualité des programmes. Quand sur les plages horaires des journaux télévisés et des émissions politiques, l’audience de la seule chaine identifiée à droite, grimpe de manière continue, il s’agit d’un changement qu’il convient de prendre en compte au regard de la situation politique du pays.