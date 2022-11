M6 International est une chaîne française qui réunit des émissions de divertissement et des programmes des chaînes du groupe M6 : culture, info, lifestyle, téléréalité, émissions culinaires et beaucoup plus !

Du 9 au 23 novembre les programmes de l’univers du Groupe M6 sont disponibles gratuitement chez l’opérateur HOT en Israël. Après la période de promotion la chaîne sera disponible pour 19,90 ILS par mois sur le canal numéro 141: tapez 400 sur votre télécommande, ou composez le *6910 depuis votre ligne fixe ou votre mobile.

En novembre regardez des nouveaux programmes sur M6 International : « Rénovation surprise » – du changement à la maison, un nouveau divertissement haut en couleurs.

Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux prennent les commandes d’une toute nouvelle émission pleine d’humeur dans laquelle ils vont transformer la vie d’une famille en résolvant un problème d’aménagement, le tout dans le plus grand des secrets pour l’un des parents piégés par sa moitié. Regardez chaque jeudi à 22:00.

En plus, en novembre commence sa diffusion un nouveau programme « Club premier », présenté par Laurent Ruquier. Il ouvre aux spectateurs grand les portes de son nouveau rendez-vous : Le “Club Première”. Depuis un vrai lieu parisien (un café-resto du XIVe arrondissement), Laurent Ruquier recevra celles et ceux qui font l’actualité culturelle : cinéma, théâtre, musique et littérature, artistes très connus, connus ou “à mieux connaître”. Mais attention, ces invités devront se soumettre à la critique de leurs premiers lecteurs ou de leurs premiers spectateurs présents dans le club. L’émission diffusée un lundi sur 2 à 22:05.

« Le cross » revient avec 3 familles qui vont s’affronter lors de grand rendez-vous annuel, attendu de tous ! Du lundi au vendredi à 17:40 à partir de 21 novembre regardez comment la famille des Marseillais, toujours fidèle et accro à la victoire, est prête à en découdre avec l’arrivée de la 3ème famille. La famille du Reste du Monde, renforcée par ses nouveaux venus, est plus que jamais déterminée à ne pas faire passer l’amitié avant la compétition. Mais cette année, la famille des Motivés, avec à sa tête le très emblématique et toujours motivé Christopher, vient relever le défi : ravir la coupe aux deux familles bien installées ! Ils portent tous fièrement les couleurs du nord de la France et sont prêts à les défendre…

« Capital », le programme phare de M6 qui est concentré sur les reportages et les enquêtes journalistiques sur des thématiques économiques revient avec les nouveaux sujets à aborder : « Salaires et pouvoir d’achat : quelles sont les régions les plus attractives ? », « Le grand match des métiers qui rapportent : attention surprise ! », et « Semaine de quatre jours : et si c’était possible pour vous ? ». « Capital » – un dimanche sur 2 à 21 :40.

« Zone interdite», présentée par Ophélie Meunier, qui propose aux téléspectateurs plusieurs reportages d’investigation dans chacun de ses numéros, qui est diffusée un dimanche sur 2 à 21 :40, cette fois démontre la profession d’huissiers de justice. Expulsions, saisies ou recouvrement de dettes sur le terrain, ces officiers ministériels récupèrent plus de huit milliards d’euros chaque année. Et tous les jours, ils sont au contact de Français sur le point de tout perdre. Une profession qui a une bien mauvaise réputation mais une nouvelle génération d’huissiers a décidé de dépoussiérer cette image.