La police de la pensée de gauche à frappé une fois de plus. Le journaliste et chroniqueur Avishaï Ben Haïm a été suspendu pour plusieurs jours de la chaîne Hadashot 13 pour avoir favorablement commenté et partagé un post de Yaïr Netanyahou. Dans ce post, le fils du Premier ministre dénonçait les médias qui s’acharnent contre son père, notamment concernant son procès : « Quand se lèvera-t-un Emile Zola qui publiera un ‘J’accuse’ contre les chaînes 12 et 13? ». Puis il rectifiait : « Erreur de ma part ! Un seul s’est dressé et a pourfendu ces chaînes de la propagande et de l’abomination! C’est Avishaï Ben Haïm j’appelle la droite à le remercier et le soutenir. »

Avishaï Ben Haïm soutient depuis longtemps que la haine irrationnelle dont est l’objet Binyamin Netanyahou, ainsi que le procès qui lui est intenté, font partie d’une tentative – hors urnes – des « anciennes élites » (qu’il appelle le « Premier Israël ») de chasser du pouvoir Binyamin Netanyahou qui malgré ses origines serait vu par le « Second Israël » (les populations de la périphérie, orientales, traditionnalistes) comme leur leader incontesté.

Dans son partage, le journaliste avait écrit : « Si seulement je méritais ces remerciements. Je n’ai pas fait assez. Vous ne devez pas me remercier. Votre papa et le combat en sa faveur est le nôtre, pas moins que le vôtre. Nous devons nous renforcer en faveur de notre peuple, de notre Premier ministre car aujourd’hui il est un symbole, la barricade, le défenseur »

Pour les responsables de cette chaîne qui n’épargne guère le Premier ministre et sa famille, c’en était trop, et la direction a convoqué le journaliste pour le blâmer et lui signifier sa suspension pour plusieurs jours pour « dérogation aux normes éthiques » et « manque de collégialité »…

Photo Flash 90