En Israël, l’organisme ADI qui dépend du ministère de la Santé, est le seul habilité à traiter des dons et des greffes d’organes. Créé en 1993, il permet de gérer de façon professionnelle les demandes de dons et de greffes, suivant des critères soigneusement déterminés. LPH s’est entretenu avec Tamar Ashkénazi, la directrice d’ADI.

Le P’tit Hebdo: Qu’est-ce la carte ADI?

Tamar Ashkénazi: Cette carte, tout le monde peut la signer. Il s’agit d’une attestation que la personne détentrice de cette carte, autorise, dans le cas d’une mort cérébrale, à prélever ses organes pour les donner. Il s’agit d’organes vitaux que l’on peut prélever uniquement en cas de mort cérébrale: le cœur, le foie (tout ou partie), les reins, les poumons, le pancréas. Aujourd’hui plus de 944000 Israéliens possèdent cette carte. Ces derniers, en souscrivant, sont désormais prioritaires s’ils ont, eux-mêmes besoin d’une greffe.

Lph: Pourquoi est-ce important de faire cette démarche?

T.A.: Comme elle est faite par la personne elle-même, elle permet de faciliter grandement la décision de la famille après le décès de leur proche. En effet, lorsque nous allons vers les familles pour leur demander l’autorisation de prélever les organes du défunt, le choix est souvent dur à faire. Il faut comprendre la détresse affective dans laquelle se trouve la famille et lorsque nous leur posons cette question, elle a du mal à prendre le recul nécessaire pour y réfléchir. Cette question ne se pose pas dans le cas où la carte ADI a été signée. De plus, cela permet à la famille de réaliser le souhait de leur proche, ce qui aide beaucoup dans le processus de deuil. Un père m’a ainsi confié que le don d’organes lui avait fait l’effet d’un baume au cœur.

Lph: Le don d’organes permet de sauver une voire plusieurs vies, pourtant beaucoup sont encore réticents à souscrire ce genre de promesses. Comment l’expliquez-vous?

T.A.: D’abord, je tiens à nuancer cette observation. Nous notons une volonté grandissante des citoyens israéliens pour signer la carte ADI. En 2018, 64% des familles dont un proche s’est trouvé en état de mort cérébrale, ont accepté de donner les organes de celui-ci. C’est un des taux les plus élevés au monde.

Les réticences sont d’abord liées au fait que cela suppose d’affronter le jour de sa mort. Nous rencontrons moins ce problème avec les jeunes, qui pensent moins à cette problématique. Mais pour les pères et mères de famille, par exemple, se placer dans l’hypothèse de sa propre mort peut faire reculer. Une des solutions trouvées a été de reformuler le texte de la carte, en l’écrivant à la 3e personne du singulier et non à la 1e, ce petit détail change l’approche à l’acte.

Ensuite, nous devons définir ce qu’est la mort cérébrale. Notamment dans certains milieux religieux, cette notion n’existe pas. Dès lors, prélever le cœur de la personne reviendrait à la tuer. D’autre part, ils soutiennent que cela poserait un problème lors de la résurrection des morts. A ces questions, d’éminents rabbanim ont apporté des réponses auxquelles nous avons contribué par notre action de clarification. Tout d’abord, ils observent que si D’ieu peut ressusciter les morts, alors Il pourra très bien aussi leur rendre les organes prélevés.

Concernant la définition de la mort cérébrale, je dois souligner la loi votée en 2008, qui l’encadre très rigoureusement. Pour la déclarer, les médecins utilisent des appareils performants qui s’assurent que le cerveau ne fonctionne plus. Par ailleurs, les médecins qui signent l’acte de décès cérébral ont tous reçu une formation spéciale dans le domaine. Ils sont deux à co-signer et ce ne sont pas les médecins qui se sont occupés du patient qui déclarent sa mort cérébrale. Ces conditions drastiques sont les plus sévères au monde. Ainsi, les familles mais aussi des autorités religieuses reconnues, ont été de plus en plus nombreuses à prendre une carte ADI. Par ailleurs, ADI propose un centre téléphonique au sein duquel, des Rabbins, formés médicalement à la question de la mort cérébrale mais aussi, évidemment aux aspects halahiques du sujet, répondent aux questions.

Lph: ADI c’est aussi un groupe de soutien pour les proches.

T.A.: En effet, il est pour nous primordial d’accompagner les familles qui ont permis le don des organes. Nous mettons à leur disposition des groupes de soutien tous les mois, qui leur permettent d’échanger avec d’autres familles endeuillées. C’est une étape fondamentale.

Lph: ADI s’occupe aussi des dons du vivant: reins ou partie du foie. Quel est votre rôle?

T.A.: Nous centralisons toutes les demandes. La loi est très précise et pointilleuse dans ce domaine afin d’éviter la marchandisation des organes. Lorsqu’il s’agit d’un don dit ”altruiste”, qui n’est pas destiné à un proche parent du donneur, nous menons une série de tests très précis. Les examens psychologiques sont très importants, d’abord pour protéger le donneur. Le don doit être un choix individuel et volontaire. Parfois, en cas de fragilité indétectable lors des analyses médicales, le don peut représenter un danger. C’est ce que nous parvenons à détecter lors des commissions que nous dirigeons. Il s’agit de répondre à des questions éthiques très complexes.

Lph: Est-il plus difficile de trouver des donneurs du vivant?

T.A.: Pas forcément. Souvent, les communautés religieuses qui s’opposent au don en cas de mort cérébrale vont justement être beaucoup plus volontaires dans ce cas, qu’elles voient comme une mitsva. En la matière, Israël se place clairement en très bonne position dans le nombre de donneurs du vivant par rapport au reste du monde.

Lph: Pour conclure, en trois arguments principaux, pourquoi signer la carte ADI?

T.A.: Premièrement, parce que cela sauve des vies. Des personnes en état de mort cérébrale ont pu sauver 3 ou 4 vies à elles seules. Deuxièmement, parce que les conditions qui entourent la déclaration de mort cérébrale sont tellement strictes qu’elles ne laissent aucune place au doute. Troisièmement, cela enlève un lourd dilemme aux proches, le jour où elles sont confrontées à la décision.

Pour aller plus loin:

www.adi.gov.il

Tél: *6262

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay