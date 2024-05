Le porte-parole des brigades Al Aqsa, la branche armée du Fatah, Abou Muhamad, reconnait dans une annonce officielle que des membres de son organisation ont participé aux massacres du 7 octobre et ont attaqué des postes de Tsahal et des localités israéliennes.

Rappelons que le Fatah est le mouvement dirigé par Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne.

”Le 7 octobre, nos héros de l’unité des valeureux ont participé à l’invasion dans les colonies de la bordure de Gaza et dans des postes militaires de ce qui est appelé bataillon de Gaza, ensemble avec nos frères des organisations de lutte palestiniens, nous avons pris beaucoup de sionistes en otages, certains ont été rendus, d’autres sont toujours dans nos mains”, a déclaré Abou Muhamad.

Le porte-parole terroriste a, par ailleurs, indiqué que les brigades Al Aqsa participent aussi aux combats dans la Bande de Gaza et qu’ils ont mené jusqu’à aujourd’hui 470 ”missions militaires”.

Il a ajouté: ”Nous soulignons que les armes et le conflit sont le seul moyen valable pour libérer la Palestine et expulser les voleurs de terre de tout notre pays, et nous ne renoncerons jamais à nos armes alors que les défis augmentent ainsi que les sacrifices, c’est un honneur pour notre peuple”.