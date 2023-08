Israël traverse une crise économique? C’est l’impression que l’on peut avoir lorsque l’on entend les manifestants contre la réforme judiciaire et le gouvernement, ou que l’on s’attarde sur certains titres dans la presse.

Mais les faits sont têtus. Après l’annonce d’Intel d’investir près de 90 milliards en Israël, Amazon a annoncé l’investissement de 26.6 milliards de shekels sur 15 ans.

Cet investissement va ajouter 51.7 milliards de shekels au PIB israélien. Il s’agit d’un ajout significatif puisque le PIB israélien oscille entre 1.5 et 1.8 trillions de shekels.

Amazon va lancer une zone régionale de clouding computer (AWS) auprès de ses nombreux clients en Israël, aussi bien dans le secteur privé que dans le service public.

Amazon a déclaré que grâce à cette infrastructure, les entreprises privées et les administrations gouvernementales diposeront de plus de possibilités pour faire fonctionner leurs applications et servir leurs utilisateurs finaux, à partir de centres de données situés en Israël, par l’utilisation de ces technologies.

Le comptable général du ministère des Finances, Yaheli Rottenberg, s’est félicité de cet investissement qui ”montre l’engagement et le travail d’AWS en Israël et prouve sa volonté de continuer à investir de manière significative en Israël. L’installation de cette région en Israël va nous permettre de transférer des charges de travail gouvernementales dans le cloud et nous sommes certains que cela nous aidera à accélérer la transformation digitale dans le secteur public, de tirer le meilleur de la technologie pour promouvoir l’innovation, améliorer l’expérience client et favoriser l’écosystème technologique en Israël”.

Par ailleurs, malgré les mises en garde liées au vote de la loi sur la clause de raisonnabilité et de l’avancée de la réforme judiciaire, le mois de juillet a été le meilleur mois de l’année, à la bourse de Tel Aviv. Tous les indicateurs sont au vert: Tel Aviv 35 a augmenté de 7%, Tel Aviv 125 de 6.4%, l’action des banques de 7%, Tel Aviv immobilier de 6.4%.

Notons que l’agence de notation de crédit Fitch, qui a baissé la note des Etats-Unis aujourd’hui, ne devrait pas toucher à celle d’Israël.