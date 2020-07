La propagande arabe palestinienne profite essentiellement de l’ignorance du public auquel elle s’adresse ce qui lui permet, de manière délibérée de mentir et falsifier. Un nouvel exemple avec cette photo publiée sur les réseaux sociaux par l’organisation Women for Palestine, montrant un enfant de Jaffa assis dans la rue en train de vendre des fruits. La légende indique : « Un enfant palestinien vend des fruits à Jaffa, actuellement en Palestine occupée – 1930 ». Or il s’agit d’un enfant juif qui vend des ‘etrogim’ (cédrats) et des branches de myrte pour la fête de Souccot! Mentez…mentez…

Photo Illustration