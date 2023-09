La Bibliothèque nationale a présenté son nouveau logo à l’occasion de son déménagement dans ses nouveaux locaux et a suscité un tollé. En effet, sur le nouveau logo, les couleurs bleu et blanc du drapeau d’Israël ont disparu. Le livre ouvert aux couleurs nationales qui figurait sur l’ancien logo a été remplacé par trois lignes verticales en noir et blanc.

Par ailleurs, sur le logo précédent, l’écriture en hébreu ressortait par rapport à celles en langue arabe et anglaise, désormais, l’hébreu n’est plus mis en relief.

Ce changement de logo a été annoncé sur la page FaceBook de la Bibliothèque: ”Le nouveau logo de la Bibliothèque nationale. Notre histoire à tous”. Ce message laisse-t-il entendre que les couleurs nationales ont été supprimées pour que ”tous” puissent s’identifier à l’institution?

Après les nombreuses réactions négatives sur la toile, la Bibliothèque nationale a déclaré: ”La publication du nouveau logo a suscité des réactions positives et encourageantes, ainsi qu’une nostalgie de l’ancien logo mythique de la Bibiliothèque. Nous sommes certains que le public s’habituera rapidement au changement et profitera de la grande innovation que propose désormais la Bibliothèque nationale au public de lecteurs et de visiteurs de tout le pays et du monde entier”.