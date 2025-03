La chaîne publique britannique BBC se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique après avoir diffusé fin janvier un reportage jugé complaisant envers le Hamas. Selon le quotidien conservateur The Telegraph, BBC Arabic, la chaîne en arabe, a dû modifier un clip vidéo présentant « l’unité fantôme » des Brigades Al-Qassam du Hamas, décrite comme simplement chargée de « garder » les otages israéliens, de « veiller à leur sécurité » et de « le protéger des regards indiscrets ».

Le reportage initial incluait des séquences montrant des femmes israéliennes kidnappées qui auraient « remercié » leurs ravisseurs pour leur traitement, une présentation qui a suscité de vives critiques.

Ce n’est pas la première fois que BBC Arabic fait face à des accusations de partialité. Kami Badenoch, chef du Parti conservateur, a déclaré que la chaîne « encourage l’extrémisme et induit le public en erreur ». Ces remarques interviennent après la publication d’un rapport de 33 pages par le Comité pour l’exactitude des reportages et des analyses sur le Moyen-Orient (Camera), qui affirme que la chaîne fournit une « plateforme aux terroristes ».

Cette nouvelle controverse survient peu après que la BBC a été contrainte de retirer un documentaire sur Gaza dans lequel le fils d’un ministre du gouvernement du Hamas apparaissait comme narrateur, sans que cette information ne soit communiquée aux téléspectateurs.

Suite à une plainte de Camera, la BBC a modifié son reportage pour supprimer la partie concernant le prétendu « bon traitement » des otages et a ajouté des informations sur les mauvais traitements infligés aux détenus par le Hamas. Malgré ces changements, la chaîne a maintenu que « le reportage était à la fois suffisamment précis et contextualisé par rapport au problème sur lequel il se concentrait ».

Camera a indiqué avoir transmis sa plainte à l’unité des plaintes de la BBC.