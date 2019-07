Haj-Yehia, 50 ans, membre du conseil d’administration de Bank Leumi, a enseigné au MIT, à Harvard, à l’Université hébraïque et à IDC Herzliya. Il a été le premier arabe à siéger au conseil d’administration de l’une des principales banques israéliennes.

Le conseil d’administration de la Banque Leumi (TASE: LUMI) a nommé Samer Haj-Yehia à la présidence. Il remplacera David Brodet qui se retire fin juillet.

M. Haj-Yehia, 50 ans, a été chargé de cours en économie au MIT, à l’Université Harvard, à l’Université hébraïque de Jérusalem et au Centre interdisciplinaire (IDC) Herzliya. Dans le monde des affaires, il a été vice-président de l’ingénierie financière chez Fidelity Investments, a siégé au conseil d’administration de Strauss Group Ltd. (TASE: STRS) et préside également le comité d’audit de l’hôpital Hadassah à Jérusalem. Il est également membre du Conseil pour l’enseignement supérieur d’Israël. Il a été le premier arabe à siéger au conseil d’administration de l’une des principales banques israéliennes.

La nomination de M. Haj-Yehia intervient le jour même où le PDG, Rakefet Russak-Aminoach, a annoncé sa démission après sept ans au poste de PDG de Bank Leumi.