Depuis 2019, la devise israélienne a gagné 9 % contre le dollar et 15 % par rapport à l’euro. Cette appréciation détériore la compétitivité et fait chuter l’inflation. La banque centrale intervient pour freiner ce mouvement alimenté par l’attractivité de son économie et son excédent courant.

Depuis début 2019, le shekel a gagné 9 % par rapport au dollar et 15 % contre l’euro. Le billet vert s’établissait vendredi à 3,43 shekels. La Banque d’Israël est intervenue massivement pour freiner la hausse de sa monnaie, en achetant pour 6,5 milliards de dollars contre des shekels ces trois derniers mois, et dont près de 3 milliards de dollars en janvier. Un rythme inédit depuis près de 10 ans. Ses réserves de change sont de 130 milliards de dollars. Les hedge funds parient sur la poursuite de la progression de la devise israélienne. Inflation trop basse La hausse trop rapide et trop forte de sa monnaie détériore la compétitivité des exportateurs et fait baisser l’inflation. A l’issue de sa réunion en janvier, la Banque d’Israël avait noté que le taux de change effectif nominal du shekel avait gagné 8,3 % en 2019, « un développement qui continue de rendre difficile le retour de l’inflation vers sa cible ». La hausse des prix est très basse, autour de 0,3 %, en rythme annuel, et contre une cible de 1 % à 3 % établie par la banque centrale.

