Pour la première fois depuis 2018 et dans le but de contenir l’inflation, la Banque d’Israël a augmenté le taux d’intérêt du marché de 0.1% à 0.35%. Par conséquent, le taux d’intérêt prime, important notamment dans les crédits immobiliers, va lui aussi augmenter. Il passera de 1.6% par an à 1.85% par an.

Par ailleurs, la Banque d’Israël a publié ses prévisions selon lesquelles, le taux d’inflation sera plus élevé que prévu pour atteindre 3.6% en 2022. Le gouverneur de la Banque centrale, Amir Yaron, a estimé que l’augmentation décidée du taux d’intérêt était la juste mesure et s’inscrivait dans une hausse qui sera progressive et qui arrivera selon les estimations à 0.5%.

Rappelons que dans le contexte d’inflation mondiale, d’autres pays ont déjà augmenté leur taux d’intérêt, comme la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis.

Les conséquences de cette augmentation du taux d’intérêt seront ressenties par les détenteurs de crédit à taux variable. Par exemple, ceux qui ont contracté ou vont contracter un emprunt immobilier le paieront désormais plus cher. Ainsi, la hausse du taux d’intérêt pourrait influencer la demande de biens immobiliers à la baisse et ainsi influer sur les prix dans cette branche qui ont flambé de 13% cette année.

Le taux d’intérêt est un outil à la diposition des autorités financières pour juguler l’inflation et c’est la raison pour laquelle après quatre années de stabilité, il augmente aujourd’hui.