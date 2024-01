”Les colombes ne volent pas encore sur Shuja’iyya” a tenu à préciser un responsable de Tsahal à l’agence de presse Reuters.

L’armée israélienne entame la 3e phase de la guerre et commence à libérer des réservistes, après que le nord de la Bande de Gaza est quasiment totalement sous contrôle et que les troupes progressent dans le sud et dans le centre.

Ainsi, cinq bataillons de réservistes vont sortir de la Bande de Gaza. Ces combattants pourront rentrer auprès de leurs familles et reprendre leur activité professionnelle. Selon Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal, sur les 300000 réservistes mobilisés le 7 octobre, environ 100000 vont retourner à la vie civile.

D’après des témoignages de Gazaouis, les tanks israéliens se retirent de certains quartiers de la ville de Gaza.

Cette troisième étape va consister en une lutte plus concentrée contre les terroristes dans le nord de la Bande de Gaza, mais pas moins intensive, d’après Tsahal. Elle devrait durer plusieurs mois.

Les Etats-Unis se félicitent de ces mouvements de troupe qui témoignent, selon eux, du ”passage progressif” à une guerre moins intense, comme Washington l’avait appelé de ses voeux. Pour l’administration américaine, ce rééquilibrage des forces en présence prouve la réussite de Tsahal dans le démantèlement des infrastructures du Hamas au nord de la Bande de Gaza mais précise que la guerre continue.

Les combats demeurent très intenses dans le quartier de Tuffah à Gaza City, le dernier bastion du Hamas dans cette ville.

Ces retraits de bataillon ne concernent que le nord de la Bande de Gaza. Au sud, les combats s’intensifient au contraire. D’après les estimations, Sinouar se cache dans cette zone, à Khan Younès, entouré d’otages israéliens.

Les combats dans le sud se déroulent aussi bien à la surface de la terre que sous la terre. Des dizaines de terroristes ont été éliminés dans les souterrains. Les soldats de Tsahal effectuent un travail de fourmis sous terre afin de retrouver les otages.

Les bataillons libérés savent qu’ils peuvent être rappelés à tout moment et tous les yeux sont tournés vers la frontière avec le Liban où les tensions vont en augmentant. Ainsi, les combattants libérés du front sud se préparent à intervenir contre le Hezbollah. ”La situation sur le front libanais ne peut pas durer. Les six prochains mois seront critiques au nord”, déclare ce responsable de Tsahal sur Reuters.

Dans ce contexte, l’envoyé américain, Amos Hochstein, est attendu la semaine prochaine pour tenter de trouver une solution diplomatique et faire reculer le Hezbollah loin de la frontière avec Israël.