Avital Zer Aviv est israélienne, comédienne et metteuse en scène de la pièce de théâtre # »Shedim » tirée d’éléments #autobiographiques de cette# famill_ juive_de_France_qui a fait l’#Alya. Une famille déchirée par la personnalité attachante et fantasque d’un grand père qui dans l’ombre a touché à l’intégrité physique des enfants de cette famille. Les affres de l’intégration, une grand mère courageuse, et les trahisons de ce #grand_père_prédateur; ne vous laisserons pas indifférents.

Une #pièce_jouée_en_hébreu et à voir de toute urgence.

#Théâtre_Alfa à #Tel_Aviv le 11 & 12 septembre.

Acteurs #Liran Kantarovich, #Iris Harpaz, #Aviva Joel,# Gal Zer Aviv, #Avital Zer Aviv Renseignements : 052 361 15 79