Le député travailliste Guilad Kariv, « rabbin » réformé, a rompu sa promesse faite au président de l’Etat Itshak Herzog et s’est rendu mercredi matin pour participer à la prière mensuelle organisée des « Femmes du Kotel » à l’occasion de Roche Hodech. Face aux provocateurs s’étaient rassemblées plusieurs centaines de femmes religieuses venues prendre part à une prière collective.

Le Fonds pour la préservation du Kotel a critiqué ces nouvelles provocations des « Femmes du Kotel » : « Un petit groupe de femmes du mouvement réformé, sous la direction du député Guilad Kariv sont venus sur l’esplanade du Kotel dans le but de renforcer leur combat, comme elles l’ont récemment annoncé, pour imposer leur vision dans le domaine religieux au sein de l’Etat d’Israël (…) Il est regrettable que Guilad Kariv ait choisi de venir malgré la demande du président de l’Etat à cause des troubles que provoque sa présence, transformant le Kotel en champ de bataille ». Dans une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, cette organisation reconnaissait que le Kotel n’était que l’un des moyens dans son combat idéologique pour « mettre fin à la dictature des orthodoxes ».

L’organisation des « Femmes du Kotel » a publié le communiqué suivant : « Nous exprimons notre colère et notre déception face au gouvernement qui continue à traîner les pieds et ne met pas en oeuvre ‘l’accord du Kotel’ comme il l’a promis. Les allusions du Premier ministre Naftali Benett, l’un des architectes de ce compromis, comme quoi il ne pourrait pas mettre cet accorde oeuvre dans le cadre de ce gouvernement, provoquent colère et inquiétude. Nous faisons appel à toutes celles et ceux à qui importent l’égalité entre hommes et femmes et la fin du pouvoir orthodoxe exclusif sur le Kotel de venir lutter avec nous pour la sainteté du Kotel (sic) et pour que l’accord conclu soit respecté ».

Le député Guilad Kariv quant à lui a déclaré : « Je ne renoncerai pas du droit de chaque Juif et de chaque Juive de venir prier selon sa coutume au Kotel. J’attends du Premier ministre qu’il fasse aménager au plus vite l’esplanade de prières provisoire et de mettre en oeuvre le compromis auquel adhère la majorité des citoyens d’Israël ».

