Des dizaines de milliers de Juifs du monde entier se sont joints ce mercredi soir en ligne pour la grande prière pour le peuple d’Israël qui a accompagné l’allumage de la huitième lumière de Hanoukka sur l’esplanade du Kotel (Mur occidental) à Jérusalem.

Les initiateurs de cette prière ont indiqué qu’elle avait pour objectif de solliciter la protection divine et la venue de la Gueoula. Ils ont estimé ‘qu’il n’existait pas de moments plus propices que celui-ci, où des dizaines de milliers de Juifs du monde entier s’unissent et demandent à Dieu la Gueoula’.