La politique de reconnaissance est devenue un thème important dans la théorisation politique et sociale de la justice et de la liberté. Le désir de reconnaissance, c’est-à-dire le désir d’avoir l’approbation, l’estime, la considération ou le respect de ceux qui nous entourent, que ce soit en tant qu’individus ou membres de groupes sociaux, a en fait été décrit comme un besoin humain vital. La répartition des droits et obligations, des richesses et des ressources, tout tourne autour du thème de la reconnaissance; le fait de ne pas reconnaître l’humanité d’autrui ou son identité particulière comme digne de respect ou d’estime entraîne souvent des résultats politiques et sociaux profondément injustes