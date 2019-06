Très peu de médias en ont parlé bien qu’il s’agisse d’une information importante: le chef d’Etat-major de Tsahal Aviv Kochavi a réintégré il y a quelques jours le lieutenant-colonel Shalom Eisner dans Tsahal et à son poste. Petit rappel: en avril 2012, cet officier de grande valeur avait été filmé donnant un coup de crosse à un activiste pro-palestinien danois qui provoquait les soldats de Tsahal lors d’une manifestation. Les images bien sélectionnées avaient fait le tour du monde.

L’officier, très critiqué à gauche et soutenu par la droite, avait été jugé par un tribunal militaire qui avait considéré qu’il avait « usé de violence excessive et adopté un comportement inapproprié ». Après une transaction judiciaire, il avait été condamné à deux mois de travaux d’intérêt général, puis démis de ses fonctions de manière humiliante par le chef d’Etat-major de l’époque, un certain Benny Gantz. En 2015, voyant son avancement bloqué, Shalom Eisner, désabusé, décidait de quitter Tsahal.

Justice enfin été faite, et le successeur de Benny Gantz a réintégré le lieutenant-colonel Eisner dans ses fonctions, de manière temporaire certes, mais il s’agit d’une décision symbolique importante tant pour les soldats de Tsahal qui doivent affronter les provocations des activistes d’extrême gauche que pour l’honneur de l’officier lui-même.

Vidéo:

Photo