Un grave incendie s’est déclenché cette nuit (samedi à dimanche) dans une maison de Kohav Yaakov dans le Binyamin. Cette maison était divisée en plusieurs unités de logement et le bilan est dramatique: une mère de famille a succombé à ses blessures et 19 autres personnes ont été blessées dont deux gravement: un enfant de 8 ans avec des brûlures au 3e degré sur 30% de son corps et un homme d’une quarantaine d’années.

D’après les premiers éléments de l’enquête le feu serait dû à une batterie de vélo électrique en charge. Toute la maison a brûlé.

Avi Zarug, paramédic de Maguen David Adom, est arrivé le premier sur les lieux. Il raconte: ”Je suis arrivé très vite et j’ai vu une fumée épaisse qui sortait du premier étage de la maison. A l’extérieur, j’ai vu des enfants et des jeunes qui étaient extraits de la maison en feu par leurs parents. La plupart souffraient d’inhalation de fumée et de brûlures. Ils ont sauvé les enfants l’un après l’autre. A un moment donné, la femme n’est pas ressortie. Après quelques minutes, les pompiers l’ont sortie de la maison inconsciente. Elle a été transportée à l’hôpital dans un état très grave alors que les secours tentaient de la ranimer. Un enfant de huit ans et un adulte souffraient de brûlures et d’inhalation de fumée et ont été transportés à l’hôpital dans un état grave, tous les autres dont des gens venus porter secours ont été plus légèrement blessés. Les parents ont sauvé tous les enfants. C’est un incident très grave qui s’est terminé par un drame”.

Vidéo: Pompiers

Le commandant des pompiers Rony Yaakov a tenu à lancer un signal d’alarme après ce drame: ”Dès que nous sommes entrés dans la maison nous avons pu constater qu’il y avait un foyer d’incendie très important au premier étage. L’enquête montre qu’il s’agissait d’un vélo électrique qui était relié à l’électricité qui a provoqué l’incendie, a causé une fumée importante qui s’est propagée dans toute la maison. En outre, le vélo était situé à l’entrée de la maison et bloquait le passage pour pouvoir aller chercher les occupants de la maison. Ces dernières années, nous constatons une augmentation importante des cas d’incendies liés à des vélos électriques et aux batteries au lithium. Nous appelons le public à prendre garde à trois principes de sécurité: