Le chef de la police israélienne, Kobi Shabtaï, a fait une déclaration à la presse ce soir, suite à l’annonce jeudi dernier de la mutation du commandant du district de Tel Aviv, Amihaï Eshed.

Il a commencé son intervention en rappelant qu’il protègerait toujours le droit de manifester et qu’il ne voulait pas voir d’images »d’Israéliens en sang à cause d’une grenade lacrymogène lancée par un policier ou une femme de 70 ans menottée ».

Il a ajouté: »Je m’engage à préserver le droit consitutionnel de manifester et de protester, tant que les limites de la loi ne sont pas franchies et à ne pas me soumettre aux pressions politiques ».

Puis, il a évoqué le round de nominations à la police dans le cadre duquel Amihaï Eshed sera renvoyé de son poste de commandant du district de Tel Aviv pour être nommé ailleurs. L’annonce de cette décision avait immédiatement été interprétée comme une décision politique voulue par le ministre Ben Gvir, insatisfait de la manière dont les manifestations contre la réforme judiciaire sont gérées.

Shabtaï a rappelé que ce round était prévu depuis un moment et la mutation d’Eshed devait prendre effet après le Ramadan. »En fait, je vous le dis, je me suis trompé. Je me suis trompé dans mon appréciation, dans le choix du timing et dans la manière. Je ne minimise pas ma responsabilité ».

Par ailleurs, la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a suspendu hier la mutation d’Eshed, estimant qu’elle posait des problèmes d’ordre juridique. Le ministre Ben Gvir a critiqué cette décision reprochant à Baharv-Miara de s’octroyer un pouvoir qui ne lui revient pas. »Pour tous ceux qui ne l’auraient pas compris jusqu’à maintenant, il s’agit d’une conseillère juridique gauchiste, orientée et non objective, qui agit sous les instructions du gouvernement précédent, avec un agenda politique clair. Son annonce nous montre à quel point la réforme judiciaire est importante », a dénoncé Ben Gvir.

Le chef de la police, de son côté, a annoncé ce soir qu’il respectait la décision de la conseillère juridique du gouvernement et qu’Amihaï Eshed ne serait pas muté dans l’immédiat.

Il a fini son intervention en confiant qu’il avait réfléchi à démissionner. Rappelons que 6 haut-gradés de la police ont écrit une lettre hier à Shabtaï lui intimant de démissionner après l’annonce de la mutation d’Eshed car il avait, selon eux, »échoué ». Ces six policiers rejoignent plusieurs prédécesseurs de Shabtaï qui lui ont demandé la même chose lui reprochant de s’être associé à »un condamné » – Ben Gvir.

Ce soir, Kobi Shabtaï a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de quitter le navire et qu’il continuerait à assumer sa fonction.