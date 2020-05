La cérémonie de présentation du gouvernement qui devait avoir lieu jeudi soir a été reportée à dimanche, à cause des difficultés rencontrées par le Premier ministre dans l’attribution des ministères dévolus au Likoud. Suite à cela, Benny Gantz a retiré momentanément sa lettre de démission de président de la Knesset.

Guidon Saar a réagi en indiquant que ce report pourrait constituer une occasion de relancer les pourparlers entre le Likoud et Yamina afin de faire entrer le parti sioniste religieux au gouvernement: « Les divergences peuvent être surmontées et il serait dommage que l’associée idéologique la plus proche du Likoud reste au-dehors. Il est important que le bloc parlementaire de droite reste uni.

Toutefois, une entrée de Yamina au gouvernement reste fort improbable après la conférence de presse extrêmement virulente donnée jeudi soir par Naftali Benett, Betzalel Smotritch et Ayelet Shaked qui tous trois ont tiré à boulets rouges sur Binyamin Netanyahou, l’accusant d’avoir bradé les valeurs de la droite au profit d’un gouvernement de gauche, d’avoir trahi les électeurs sionistes-religieux et d’avoir menti en faisant croire qu’il allait appliquer la loi de souveraineté. Ils ont dénoncé fait que le programme gouvernemental publié mercredi ne contient ni la loi de souveraineté ni même les termes de « Judée-Samarie », attribuant cette renonciation à une « peur » de Netanyahou face à Bleu-Blanc et aux Travaillistes avec lesquels il s’apprête à gouverner. Ayelet Shaked a insisté sur le changement de cap idéologique de Binyamin Netanyahou en ayant confié le gouvernail judiciaire et économique à deux anciens présidents de la Histadrout adeptes du socialisme.

De son côté, Moshé Gafni (Yahadout Hatorah) s’efforce de faire le médiateur entre Yamina et le Likoud pour tenter le tout pour le tout d’ici dimanche.

Raphy Peretz a signé avec Binyamin Netanyahou

Après une journée de rebondissements, le rav Raphy Peretz et Binyamin Netanyahou ont finalement signé jeudi soir un accord de coalition après quatre entretiens.

Selon cet accord, le rav Peretz deviendra ministre de Jérusalem et du Patrimoine avec responsabilité du Sherout Leoumi. Il sera également membre-observateur au cabinet politico-sécuritaire, membre de la commission interministérielle législative et responsable des budgets du réseau de l’enseignement national-religieux ainsi que et des communautés toraniques. Il a aussi obtenu qu’un tiers de la commission de nomination des juges rabbiniques soit composée de représentants sionistes-religieux.

Le Premier ministre a félicité le rav Peretz « pour sa décision courageuse en faveur du sionisme-religieux » et a affirmé qu’il sera un associé majeur dans le gouvernement. « Ensemble nous entreprendrons des démarches importants pour le sionisme-religieux et en premier lieu la souveraineté » (sic)

Pour tenter de « faire passer la pilule » de son abandon de Yamina, le rav Peretz a déclaré: « Le sionisme-religieux rejoint l’effort national et va prendre part à la direction de l’Etat. J’ai accepté la proposition du Premier ministre et de représenter la voie du sionisme-religieux en renforçant le statut de Jérusalem, notre capitale éternelle(…)Je remercie le Premier ministre pour la confiance qu’il me témoigne ».

Photo porte-parole Knesset