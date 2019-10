Au premier jour de séance de la session d’automne de la Knesset, l’ancien chef d’Etat-major Gaby Ashkenazy (Bleu-Blanc) a été nommé comme président provisoire de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense.

Même en cas d’absence de gouvernement ou de vacances parlementaires, cette commission, ainsi que celle des Finances doivent continuer à fonctionner.

Micky Zohar (Likoud), président de la Commission de règlementation, a proposé Gaby Ashkenazy, avec assentiment unanime des membres de la commission.

Gaby Ashkenazy a déclaré: « Je remercie les membres de la commission pour la confiance qu’ils m’accordent et ma nomination à la tête de cette commission, et surtout merci aux membres sortants et à son président Avi Dichter pour ces trois ans et demi à la tête de la commission. Nous échangerons des idées(…) En tant qu’ancien directeur-général du ministère de la Défense et ancien chef d’Etat-major, je connais très bien cette commission. Il s’agit d’un mandat très important pour la sécurité et la résilience de l’Etat d’Israël. Il ne faut en aucun cas qu’il y ait un vide dans les questions qui touchent à la sécurité de l’Etat… ».

Le président sortant, Avi Dichter a pris la parole et remercié ceux qui l’ont quasi-unanimement félicité pour le sérieux de son travail à la tête de cette commission. Il a souligné l’importance nationale de cette commission et rappelé à Gaby Ashkenazy que le terme de « président provisoire » n’est peut-être que…provisioire, et qu’il sera peut-être le prochain président de cette commission durant la 22e Knesset.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90