La Knesset s’est réunie en séance plénière pour l’inauguration de la session parlementaire d’hiver, en présence de l’Etat Itshak Herzog. Ce dernier a prononcé un discours de haute tenue, soulignant ce qui est commun à tous les secteurs de la population.

Après lui, le Premier ministre Naftali Benett a dressé l’éloge des acquis de son gouvernement, ce qui a entraîné dès le début des vives réactions sur les bancs de l’opposition dont plusieurs députés ont été expulsés de l’hémicycle par le président de la Knesset. Pendant un moment, le Premier ministre, visiblement mal à l’aise, a eu du mal à s’exprimer, n’inspirant pas le respect auprès de l’opposition et tant la colère est grande parmi ses anciens partenaires après son virage politique. L’un des thèmes récurrents de son intervention a été de comparer les succès de son gouvernement, notamment sur le Corona, « par rapport à l’inaction et aux négligences de ces dix dernières années », dont huit où il faisait partie du gouvernement. Naftali Benett a insisté sur le fait que son gouvernement a évité un confinement, « contrairement au gouvernement précédent », oubliant que c’est principalement l’opération massive de vaccination menée par Binyamin Netanyahou qui a permis cela. Remarque importante et symptomatique à la fin de son intervention : Naftali Benett a rappelé sa phrase prononcée à l’Onu sur son gouvernement né sur un « accident politique » et est revenu sur ses propos, disant qu’il est très heureux de voir des personnes aussi différentes travailler ensemble. Le Premier ministre a aussi révélé une opération récente du Mossad et d’autres services de sécurité destinée à recueillir des informations sur le sort du pilote Ron Arad.

Le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a « fermé la marche » avec un discours très tonique dans lequel il a attaqué le gouvernement, affirmant qu’il est en train de saper tous les acquis des années précédentes sur tous les plans, intérieur comme extérieur. Sur le Corona, Netanyahou a rappelé qu’il avait laissé à la nouvelle équipe un pays avec presque aucun mort du Corona alors que depuis, plus de 1600 personnes sont décédées, « à cause des retards dans les prises de décision ». « Je suis ici pour exprimer le cri de douleur des plus de mille familles qui ont perdu des êtres chers à cause de vos hésitations », a clamé l’ancien Premier ministre avec émotion. Le chef du Likoud a dénoncé un gouvernement « sans leadership, sans ligne politique et capitulard ». Il a également visé personnellement Yaïr Lapid qui a récemment déclaré que ce gouvernement est formé de « gens normaux qui sont issus du bon côté », des propos qualifiés de condescendants et méprisants envers des millions de citoyens.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90