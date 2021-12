Le président de la Knesset Micky Lévy (Yesh Atid) a interdit la tenue d’un colloque organisé par deux députés de l’opposition de droite sur le thème : « L’Union européenne et les organisations d’extrême gauche comme facteur de violences en Judée-Samarie ». Le colloque était initié par Kathy Chétrit (Likoud) et Ami’haï Shikli (dissident Yamina). Le Likoud a qualifié cette décision de « nouveau record battu dans le mépris des règles démocratiques à la Knesset et dans le bâillonnement de la voix de l’opposition ». Le communiqué poursuit : « L’imposition d’une censure sur des colloques, et en particulier lorsqu’il s’agit de traiter le grave problème de la violence à l’encontre de citoyens israéliens et l’ingérence d’institutions politiques étrangères dans les affaires intérieures d’Israël est une chose inadmissible. le Likoud appelle le président de la Knesset à revenir sur sa décision. La Knesset appartient à tous ses membres et à tous les citoyens du pays et non pas à une partie d’entre eux uniquement ».

Rappelons que le président de la Knesset avait immédiatement et sans poser de questions autorisé la tenue d’un colloque d’extrême gauche calomnieux sur « la violence des habitants juifs de Judée-Samarie » et voulu interdire un colloque de droite sur les violences arabes et bédouines dans le Néguev, al Galilée, les villes mixtes et Jérusalem. Les organisateurs avaient dû contourner cette interdiction en organisant le colloque dans le cadre du lobby parlementaire pour le Néguev.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90