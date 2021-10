La Knesset a été lundi le cadre de l’inauguration d’un nouveau lobby parlementaire destiné à promouvoir les Accords d’Abraham signés en août 2020. Pour l’occasion, Jared Kushner, le gendre et ancien conseiller du président Donald Trump était présent avec son épouse Ivanka ainsi que l’ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou, l’un des architectes de ces accords historiques. Ce dernier a déclaré : « Longtemps on nous disait qu’il serait impossible de faire la paix avec le monde arabe sans faire d’abord la paix avec les Palestiniens. Nous avons brisé le veto palestinien et avons amené quatre accords de paix historiques »

Le lobby sera présidé par le députés Ofir Akounis (Likoud) et Ruth Wasserman-Landa (Bleu-Blanc). Dans son intervention, Ofir Akounis a dit : « La paix n’est pas seulement un intérêt politique, c’est un intérêt national, régional et global. C’est la raison pour laquelle ce lobby sera apolitique et englobera des députés de tous les partis représentés à la Knesset excepté la Liste Arabe ». Ruth Wasserman-Landa a déclaré : « L’an passé, un événement s’est produit, un événement pionnier et qui a changé radicalement les choses. Les Accords d’Abraham vont entraîner une prise de connaissance entre les peuples et pas seulement entre les dirigeants. Notre lobby oeuvrera avec ses partenaires des Emirats, du Bahreïn et du Maroc afin de lancer des initiatives ».

Photo porte-parole de (l’ancien) Premier ministre