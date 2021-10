Lors de son discours à la Knesset, comme en point d’orgue, le Premier ministre Naftali Benett a voulu se donner une consistance en faisant une révélation dans le domaine sécuritaire, sous forme de « scoop » et sur un ton dramatique : « Le mois dernier, une équipe du Mossad s’est rendue à l’étranger afin de collecter des informations sur le sort du pilote Ron Arad, disparu il y a 35 ans ». Le Premier ministre a qualifié cette opération de « complexe, à dimensions multiples et audacieuse ». « Je ne peux en dire plus pour l’instant », a-t-il conclu sur un ton grave, comme si une bonne nouvelle allait être annoncée dans un avenir proche.

Celui qui en a « dit plus » est le directeur du Mossad Dedi Barnéa, quelques heures plus tard : « Cette opération était certes courageuse, complexe et audacieuse mais elle s’est soldée par un échec » ! Outre cet aveu, des voix se sont fait entendre dans les milieux sécuritaires qui ont estimée que le Premier ministre n’aurait pas dû évoquer cette opération à la Knesset.

En dépit de la déclaration du directeur du Mossad, le bureau du Premier ministre s’est précipité pour le contredire et affirmé que « l’opération a été une réussite ».

