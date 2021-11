Après de longues heures de débats, la Knesset a adopté la loi budgétaire 2021 en 2e et 3e lectures par 61 voix contre 59. De nombreux ministres et députés se sont suivis à la tribune, avec en « apothéose » le Premier ministre Naftali Benett et le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou. Il ne s’agit pas encore de la fin du processus et des textes d’accompagnement budgétaire doivent encore être votés. Après quelques heures de repos, les députés se réuniront à 10h30 pour adopter les textes finaux du budget.

Le Premier ministre s’est félicité de ce succès de la coalition : « C’est un jour de fête pour l’Etat d’Israël ! Après des années de chaos, nous avons formé un gouvernement, nous avons vaincu le virus Delta et maintenant, D.ieu merci, nous avons voté un budget pour Israël. Nous continuons à avancer avec toutes nos forces ».

Le ministre des Finances Avigdor Lieberman a déclaré que « l’Etat d’Israël prend enfin sa vitesse de croisière ».

Lors de son intervention avant le vote du budget, le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou avait sévèrement critiqué le budget qui contient de nombreuses mesures fiscales qui porteront atteinte aux classes moyennes et aux familles défavorisées. Il avait notamment rappelé au Premier ministre son « programme Singapour » qu’il avait présenté et promis avec à la clé une baisse massive des impôts. Sur Twitter, Netanyahou avait ensuite écrit : « Benett avait promis qu’il baisserait les impôts, il augmente les impôts, il avait promis qu’il baisserait les prix, il augmente les prix, comme l’électricité, l’essence et les fruits et légumes, il avait promis d’augmenter le salaire des soldats et a menti, il avait promis de ne pas siéger avec Meretz, Lapid et Ra’am, et il a menti. Conclusion : Benett fait toujours le contraire de ce qu’il a promis ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90