La loi du Hametz présentée par le député Moshé Gafni, du parti Yaadout Hatora, a été adoptée en lecture préliminaire à la Knesset ce mercredi 22 février 2023. Lors du vote, 60 députés l’ont approuvée et 49 autres s’y sont opposés.

Ce projet de loi a pour objectif de restaurer le statu quo qui était en vigueur avant 2018, lorsque les responsables de la sécurité avaient la charge d’empêcher les gens d’introduire du Hametz à l’intérieur des hôpitaux pendant Pessah’, prenant en compte le fait que la loi juive interdisait la consommation du Hametz au cours de cette fête.

Précisons qu’en 2018, la Cour suprême avait statué que l’interdiction d’apporter du Hametz dans les hôpitaux pendant Pessah était ‘illégale’.

Dimanche, la conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, a déclaré que le projet de loi violerait le principe de « liberté de religion » en imposant une restriction religieuse orthodoxe à la population non orthodoxe et laïque.

Gafni a indiqué qu’il était prêt à amender le projet de loi et à l’assouplir après son adoption en première lecture et avant ses deuxième et troisième lectures, en accordant aux directeurs d’hôpitaux une plus grande latitude dans la façon dont ils appliqueraient la loi.