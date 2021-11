La Knesset a repoussé en lecture préliminaire la loi présentée par Orit Struck (Hatziyonout Hadatit) sur une régularisation des jeunes implantations de Judée-Samarie. Sur le plan numérique cette loi aurait dû passer car les deux partis de droite membres de la coalition avaient exprimé leur soutien à cette mesure avant les élections. Lors du vote, le Premier ministre était absent et les députés Nir Orbach et Idit Silman ont voté contre. Du côté de Tikva ‘Hadasha, Sharren Haskel, Michal Shir et Tsvi Hauser ont voté contre.

Le texte proposé par Orit Struck demandait à ce que les autorités compétentes en matière de planification en Judée-Samarie achèvent en deux ans le processus de régularisation des quartiers et implantations installés sur des terres domaniales en Judée-Samarie. De même, durant ce délai, les habitants jouiront des mêmes services municipaux que tous les autres citoyens du pays.

Après le vote, le Forum des Jeunes implantations a publié un communiqué disant : « 258 jours après le premier engagement pris par un gouvernement sur une régularisation, la coalition fait tomber cette proposition de loi qui devait permettre à nos enfants de vivre normalement. Les belles paroles des membres de droite du gouvernement ne nous aident pas, elles ne réchauffent pas nos enfants durant les nuits froides et ne font pas couler de l’eau dans nos robinets… »

Photo Serge Attal / Flash 90