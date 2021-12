La Knesset a adopté en première lecture la Loi de l’électricité, exigée par le parti islamique Ra’am, et qui prévoit de raccorder à l’électricité des dizaines de milliers de maisons illégalement construites dans les secteurs bédouin et arabe. Le texte a été approuvé par 61 voix contre 48. Le texte va passer une nouvelle fois en commission de l’Intérieur, présidée par Walid Taha (Ra’am) avant d’être définitivement approuvée en 2e et 3e lectures par l’assemblée plénière. L’opposition de droite a dénoncé une loi qui récompense les infractions à la loi et qui instaure par la loi deux systèmes dans le pays : l’un, sévère et strict, valable pour les Juifs et l’autre très laxiste qui sera en vigueur dans les secteurs bédouin et arabe.

Le parti Ra’am avait annoncé qu’il ferait tomber le gouvernement si cette loi n’était pas adoptée. Il y a quelques semaines, le président de la commission de l’Intérieur Walid Taha avait profité d’un voyage de la ministre de l’Intérieur Ayelet Shaked aux Etats-Unis pour modifier le texte encore davantage au profit des populations bédouines et arabes en rajoutant que les maisons destinées à la démolition sur décision de la Cour suprême également raccordées à l’électricité, ce qui aurait rendu quasi-impossible leur démolition. A son retour, Ayelet Shaked avait convoqué Walid Taha et les modifications (presque toutes) annulées.

Photo Yaniv Nadav / Flash 90