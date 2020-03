Devant tous les membres de la coalition réunis dans une salle de la Knesset, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a fait une déclaration. Il a commencé par évoquer la pandémie du Coronavirus et rappelé qu’Israël fait partie des rares Etats qui combattent ce fléau avec le plus d’efficacité. Il a demandé à la population de respecter scrupuleusement les consignes du ministère de la Santé.

Sur le plan politique, le Premier ministre a commencé par écrire sur un tableau les résultats des élections à l’heure actuelle: 58 sièges pour sa coalition homogène, avec un Likoud redevenu le premier parti du pays, et 47 sièges pour le bloc de gauche, inclus Avigdor Lieberman, ce qui est un verdict sans appel. Il a souligné que la Liste arabe ne doit pas être prise en considération dans ces calculs, car elle est opposée à l’existence d’un Etat juif et qu’elle soutient le terrorisme. Puis, face à l’initiative qui est évoquée depuis mercredi sur une loi personnelle anti-Netanyahou, il a accusé Benny Gantz « de se prêter depuis quelques heures à une tentative de détourner la volonté démocratique du peuple souverain ».

Le Premier ministre a constaté que la gauche est prête à « collaborer avec des partisans du terrorisme » dans le seul but de l’empêcher d’être Premier ministre alors que le pays fait face à des défis très importants mais aussi à de grandes opportunités. Binyamin Netanyahou a averti que ni lui, ni le Likoud, ni les millions de personnes qui ont voté pour sa coalition ne laisseront pas Benny Gantz et ses partisans « voler cette élection ». Il a accusé le chef de Bleu-Blanc d’avoir menti à ses électeurs en promettant avant les élections qu’il ne collaborera pas avec la Liste arabe unifiée alors qu’aujourd’hui, il compte prêter main forte à cette même liste pour voter une loi qui l’empêcherait de former un gouvernement.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90