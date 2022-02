Les réformes entreprises dans le domaine de la cacherout, des conversions, celle prévue pour le mariage civil et la volonté de généraliser les transports publics la Chabbat donnent le sentiment à certains que le caractère juif de l’Etat d’Israël est en recul. Des députés ont pris l’initiative de créer un nouveau lobby parlementaire pour « renforcer le caractère juif et traditionnaliste des institutions de l’Etat ».

Les trois initiateurs de ce nouveau lobby sont David Amsallem et Miri Regev du Likoud, ainsi qu’Ofir Sofer de Hatziyonout Hadatit, trois députés qui se revendiquent de ce qu’il est communément appelé le « Second Israël », composé de populations traditionalistes, majoritairement issus des judaïcités séfarades et orientales, par opposition au « Premier Israël » formé par les anciennes élites laïques ashkénazes du pays.

Dans la Charte de fondation de ce lobby il est notamment écrit : « Ce lobby emploiera tous les outils parlementaires à sa disposition pour promouvoir les valeurs du judaïsme et de la tradition au sein des institutions de l’Etat et dans l’espace public, par voie législative et décrets et suivi de l’application des décisions par le gouvernement. L’objectif est d’arrive au plus large consensus dans le but de préserver le statu quo tel qu’il a été appliqué durant des dizaines d’années. »

Ofir Sofer : « Le but de ce lobby est de renforcer la Torah d’Israël et la tradition juive. Actuellement, alors que les termes de ‘religion’ et de ‘tradition’ sont devenus des mots grossier et que des forces anti-religieuses agissent au sein du gouvernement pour couper les liens entre le judaïsme et l’Etat pour transformer Israël en ‘Etat de tous ses citoyens’, un tel lobby est plus que nécessaire ».

Miri Regev : « Il y a dans le monde beaucoup d’Etats démocratiques mais il n’y en a qu’un qui est juif et démocratique. La spécificité de l’Etat d’Israël est qu’il est un Etat juif. Il nous est interdit de nous séparer de nos valeurs, de notre identité, de notre caractère, de cette tradition qui nous ont préservés durant deux-mille ans d’exil, et qui nous ont permis de revenir à Jérusalem, notre capitale éternelle et réunifiée.

David Amsallem : « Ce gouvernement s’est allié au Mouvement islamique et sape les racines, les valeurs et la tradition juives. Cette situation grave dans laquelle nous nous trouvons risque de mener à la fin de l’Etat juif, tout simplement. Tout juif qui est soucieux de l’Etat d’Israël doit agir pour changer la situation ».

Ce lobby sera accompagné par le Forum « Tzion Viyroushalaïm », présidé par l’avocat Avihaï Boiron. Ce dernier a déclaré : « Le judaïsme est le coeur du peuple juif et de l’Etat d’Israël. Nous sommes fiers de lui et ne le cachons pas. J’appelle tous les députés à se joindre à ce nouveau lobby ».

