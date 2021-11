Une scène désolante et peu commune s’est déroulée lundi après-midi à la Knesset. Le député Itamar-Ben-Gvir est monté à la tribune pour s’exprimer et avant de commencé par demander aux députés de se lever et d’observer une minute de silence à la mémoire d’Eliyahou-David Kay hy »d, assassiné dimanche par un terroriste du Hamas. Il a rappelé qu’il avait fait la même demande lors du colloque qui s’était tenu un peu plus tôt dans l’enceinte du parlement sur le thème de « la violence des Juifs de Judée-Samarie envers les Palestiniens » mais que les participants avaient refusé de le faire.

Presque tous les députés présents dans l’hémicycle se sont levés, y compris le ministre Issawi Fredj (Meretz). Le seul qui est resté ostensiblement assis a été Mansour Abbas, qui était au perchoir en tant que président de séance !

Après la minute de silence, Itamar Ben-Gvir s’est adressé à lui et lui a dut qu’il devrait avoir honte de ne pas honorer la mémoire de la victime d’une acte terroriste. Abbas lui a répondu : « Je vous ai permis de faire cela malgré le fait que c’est interdit par le règlement de la Knesset » !

Sur son compte Twitter, Ben-Gvir a écrit : « J’ai honte que le gouvernement israélien soit soutenu par un tel individu »

Vidéo :

ביקשתי היום מאנשי השמאל הקיצוני שדנו ב- "אלימות המתנחלים" לעמוד דקת דומיה לזכרו של אליהו קיי הי"ד שנרצח בפיגוע אמש, אך הם סירבו. לכן, ביקשתי כעת מחברי הכנסת במליאה לכבד את זכרו בדקת דומיה. כולם נעמדו, חוץ ממנסור עבאס שנשאר לשבת בהתרסה. מתבייש בממשלת ישראל שנתמכת על ידי אדם כזה. pic.twitter.com/xYMdS4mgP7 — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 22, 2021

Photo Dany Shem Tov / porte-parole de la Knesset