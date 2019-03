INGREDIENTS :

Farce :

– 375 g de poudre d’amandes

– 180 g de sucre

– 1 verre d’eau de fleur d’oranger

– 1 œuf et deux blancs montés en neige pour une farce plus légère (rajouter des blancs en neige si pas assez léger )

Pâte :

– 250 g de farine,

– 1/2 verre d’huile

– 25 g de sucre

– 1/2 verre de fleur d’oranger

Préparation de la farce

– Faire fondre le sucre avec la fleur d’oranger

– Rajouter les amandes et remuer jusqu’à détachement des parois et dessèchement

– Laisser refroidir et ajouter l’œuf et le blanc (plus un blanc en neige si besoin)

Préparation de la pâte

– Mélanger tous les ingrédients de la pâte

– Préchauffer le four à 180°

– Etaler la pâte très finement et découper de petits cercles à l’emporte-pièce

– Tapisser et foncer des moules

– Parsemer de petits bonbons multicolores

Enfourner 18 mn environ à 180 degrés

Bonne dégustation !!!