Le Pr Cyril Aslanov, professeur des universités Aix-Marseille et militant pro-ukrainien contre la Russie analyse les derniers développements dramatiques: « Dans l’absolu il est logique que Kiev et Jérusalem soient ensemble sur l’axe du Bien mais Israël en guerre sur 7 fronts a une position changeante et dans les intérêts immédiats d’Israël il ne faut pas mécontenter la Russie et c’est là que le bât blesse! »