Les soldats de Tsahal continuent de se battre dans la région de Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza. Selon le porte-parole de l’armée israélienne, les combattants opèrent en coopération avec les forces blindées, le génie et l’armée de l’air, et éliminent des terroristes lors d’affrontements frontaux. Ils s’efforcent de localiser et de détruire les infrastructures terroristes dans la région.

Grâce à des directives précises communiquées par les services de renseignement, les soldats ont attaqué une infrastructure terroriste à partir de laquelle des tirs étaient effectués sur les forces de Tsahal. L’installation se trouvait à l’intérieur d’une institution civile dans la ville de Khan Yunis. Le bâtiment abritait officiellement les bureaux du ‘ministère’ de l’éducation, et servait de maison de la culture et d’école. Au cours du raid, les combattants ont trouvé à l’intérieur de ces locaux des lance-roquettes du Hamas, des documents et des armes.

Lors d’autres perquisitions menées par les soldats de la même unité, informés par des renseignements sur les bâtiments de la région, ils ont trouvé de grandes quantités d’armes, y compris des grenades et des munitions cachées dans l’armoire d’une chambre à coucher d’une des maisons.