Entre Kfar Adoumim et Maale Adoumim, à seulement quelques dizaines de kilomètres à l’est de Jérusalem, sur la route 1, en territoire C, se dresse Khan El Ahmar. Ce camp bédouin qui abrite près de 200 personnes, a été déclaré illégal par la Cour suprême israélienne à plusieurs reprises et une autorisation d’évacuation des lieux a été donnée.

En 2018, le premier ministre de l’époque, Binyamin Netanyahou a assuré que Khan El Ahmar serait bientôt évacué. En 2022, le campement bédouin existe toujours et rien n’a été fait.

Cette absence de réaction de la part du gouvernement israélien s’explique, en grande partie, par la forte pression internationale qui s’exerce sur ce dossier aussi bien de la part des Européens que des Nations Unies.

Du point de vue israélien, ce territoire est stratégiquement très important car il permet une continuité territoriale entre Jérusalem et le goush Adoumim.

Les Palestiniens, quant à eux, font savoir qu’ils ne lâcheront rien. L’Autorité palestinienne a déclaré que ce combat était celui pour »l’héritage des Shahidim et des prisonniers ». Lors d’un rassemblement organisé par l’Autorité en soutien aux habitants de Khan El Ahmar, un des ministres a enjoint ces derniers à »ne pas se soumettre au gouvernement sioniste et à rester fidèles au sang des Shahidim enterrés dans cette terre et à l’héritage des prisonniers ».

S’adressant aux autorités israéliennes qui tentent de proposer un déplacement du campement, il a été sans équivoque : »Ecoutez-nous bien, nous ne partirons pas. Celui qui abandonne un millimètre de la terre ne fait pas partie de notre peuple. Aujourd’hui notre message est clair et net : nous n’abandonnerons pas notre terre. Nous avons connaissance des tentatives d’intimidation contre les habitants de ce territoire. Au nom du président de l’Autorité palestinienne, nous serons toujours à leurs côtés ».

Le Forum »Otef Yeroushalayim » a mis en garde contre les intentions des Palestiniens : »Nous ne sommes pas ici dans une lutte pour un logement, par des personnes qui n’ont pas où aller. Il s’agit d’un combat nationaliste qui s’identifie aux terroristes ».

Pour l’heure, la Cour suprême attend toujours la réponse du gouvernement quant au sort de Khan El Ahmar dont elle a déjà autorisé l’évacuation.