L’ayatollah Ali Khamenei a évoqué aujourd’hui (lundi), lors d’une apparition publique, l’émission des mandats d’arrêt internationaux contre Netanyahou et Gallant.

Il a déclaré: ”Des mandats d’arrêt ne sont pas suffisants contre eux. Ces dirigeants criminels doivent être condamnés à mort”.

Khamenei a ajouté: ”Bombarder les maisons des gens à Gaza et au Liban c’est n’est pas une victoire. Ces idiots ne devraient pas penser que parce qu’ils bombardent des maisons, des hôpitaux et des communautés entières, ils ont gagné. Non, personne ne considère cela comme une victoire”.

Il a conclu en prédisant ”une victoire pour Gaza et pour le Liban” car selon lui ”les crimes des sionistes à Gaza et au Liban ne font que renforcer la résistance”.