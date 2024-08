Le chef du Hamas à l’étranger, Khaled Meshaal, a tenu des propos particulièrement offensifs depuis Istanbul.

Il a appelé la rue arabe à se soulever et souhaite le retour des attentats-suicides.

”Nous voulons le retour des attentats-suicides” a-t-il déclaré. Et d’ajouter: ”Outre l’option militaire et l’implication de la ouma islamique, ce qu’il faudrait c’est que la rue arabe et islamique et l’humanité manifestent leur colère et que des millions de personnes appellent à notre victoire à Gaza”.

Meshaal a demandé que les manifestations reprennent dans les capitales arabes.

Le chef terroriste a également critiqué l’administration américaine: ”Les Etats-Unis appellent à un cessez-le-feu pour ne pas s’embourber dans un conflit régional en raison des élections présidentielles mais fournit des armes à l’ennemi”.

Il a, par ailleurs, accusé ”la partie sioniste” d’empêcher tout accord sur la fin des combats à Gaza.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a réagi à ces déclarations: ”Le chef du Hamas à l’étranger, Khaled Meshaal, a menacé dans un discours enregistré à Istanbul de reprendre les attentats-suicides. Israël doit s’assurer que le souhait de mourir de Meshaal soit exaucé le plus rapidement possible”.