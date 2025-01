L’organisation de réservistes »Milouïmnikim, dor hanitsa’hon » (Réservistes, la génération de la victoire) a mis en scène une intrusion de terroristes à Kfar Saba, semant la panique.

Des poupées habillées en terroristes se tenaient debout à l’arrière de pick-ups dans les rues de la ville avec une pancarte à l’arrière: »A titre d’illustration uniquement »La police est intervenue pour mettre fin à cette démonstration et trois personnes ont été interpellées.

L’organisation à l’origine de cette mise en scène a déclaré: »Ceux qui pensent qu’une mise en scène avec des poupées est effrayante ont apparemment oublié ce qu’il s’est passé le 7 octobre et ne comprennent pas ce qu’il se passera dans les villes du centre la prochaine fois que le Hamas attaquera en partant de Judée-Samarie, à Dieu ne plaise. Nous nous battons depuis 15 mois et nous crions depuis plus d’un an que cette guerre doit se terminer par une capitulation totale de l’ennemi. Il faut le briser et ne pas promouvoir d’accords de soumission à une organisation terroriste. Les yeux savent expliquer ce que les oreilles ne veulent pas entendre ».