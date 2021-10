Le porte-parole de la police, Elie Lévy, a tenu des propos surprenants et indulgents envers la milice Al-‘Hirassa de Kfar Qassem, dont des membres ont agressé et tabassé des policiers venus arrêter un suspect de violence. Pour le porte-parole, cette milice est l’équivalente islamique de la fameuse « Garde civile » (Mishmar Ezra’hi) qui agit dans des grandes villes israéliennes depuis les années 1970 pour épauler la police. Elie Lévy a précisé que la seule différence entre les deux organismes est qu’Al-‘Hirassa dépend de la municipalité et non de la police.

Une comparaison pour le moins étrange de la part du porte-parole car on n’a jamais vu des bénévoles du Mishmar Ezra’hi agresser et frapper des policiers venus accomplir une mission !

Photo Wikipedia