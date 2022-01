Dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et la détention illégale d’armes, la police et une unité spéciale des gardes-frontières ont procédé à l’arrestation de trente personnes à Kfar Qassem. Certaines d’entre elles résident au village d’autres viennent de zones contrôlées par l’Autorité Palestinienne. Ce coup de filet a pu être réalisé après une minutieuse enquête qui a dura une année et lors de laquelle la police a « utilisé » un agent infiltré, citoyen arabe de la région. Il a réussi à filmer des rencontres durant lesquelles ont été conclus des accords d’acquisition de dizaines d’armes et de stupéfiants. Des véhicules en possession des suspects ont été confisqués par la police.

Tout au long de l’enquête, l’agent infiltré se trouvait sous la protection de policiers en civil.

Photo Wikipedia