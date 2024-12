Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s’est rendu aujourd’hui à la frontière avec la Jordanie.

Il a déclaré: ”Khamenei, le leader de l’Iran, a accusé aujourd’hui Israël d’avoir entrainé la chute d’Assad en Syrie. Je lui conseille de s’accuser lui-même d’avoir pris des centaines de milliards de dollars de la poche du peuple iranien et de l’avoir investi en Syrie, au Liban et à Gaza pour construire les tentacules de la pieuvre à la tête de laquelle il se trouve, dans le but de détruire Israël. Nous avons agi et nous avons anéanti le bras de Gaza, nous avons sévèrement atteint la pieuvre au Liban et maintenant la grande tentacule de la Syrie avec la chute d’Assad. Tout cet investissement est perdu”.

Au sujet de la frontière avec la Jordanie, le ministre a expliqué: ”Nous constatons des tentatives de transfert d’armes, d’argent et de promotion d’activités terroristes via la Jordanie à destination des camps de réfugiés de Judée-Samarie, afin de créer de la terreur et de menacer l’Etat d’Israël. J’ai ordonné à Tsahal d’augmenter les opérations offensives contre les activités terroristes et de garantir la sécurité et le bien-être des habitants”.

Par ailleurs, Katz a indiqué qu’il souhaitait accélérer la construction d’une barrière à la frontière avec la Jordanie afin de renforcer la sécurité et la protection des localités israéliennes et des citoyens. ”Nous allons construire cette barrière rapidement, nous allons garantir la sécurité et empêcher la tentacule de croitre ici dans cet endroit, avant même qu’elle ne se lève et pour renforcer notre contrôle sur cette partie du pays”.