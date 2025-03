Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s’est adressé ce soir (mercredi) aux Gazaouis dans un message vidéo.

« Résidents de Gaza, bientôt, Tsahal va agir avec force dans d’autres zones de Gaza, et vous serez appelés à évacuer pour votre protection hors des zones de combat. Les plans sont déjà prêts et approuvés », a déclaré le ministre. Il a assuré que l’armée israélienne s’apprêtait à prendre encore d’autres territoires: »Le Hamas met vos vies en danger et vous fera perdre vos maisons ainsi que d’autres territoires, qui seront intégrés au dispositif de défense israélien. Exigez le départ du Hamas et la libération de tous les otages ».

Katz a également évoqué les conséquences des actes des dirigeants du Hamas durant la guerre, affirmant que « le premier Sinwar a détruit Gaza, et le deuxième Sinwar est prêt à brûler de ses propres mains la moitié de Gaza juste pour tenter de préserver son régime corrompu ainsi que celui de ses complices, meurtriers et violeurs du Hamas. Eux et leurs familles sont protégés dans des tunnels ou dans des hôtels de luxe avec des comptes bancaires de plusieurs milliards à l’étranger – et ils vous utilisent comme otages », a-t-il dit en parlant de Yahya Sinwar, éliminé par Israël, et de son frère Mohamed, qui a pris sa succession.

Notons que suite aux manifestations contre le Hamas qui prennent de l’ampleur dans la Bande de Gaza, le porte-parole du Fatah (le mouvement de Mahmoud Abbas) dans la bande de Gaza, Mundar Haïk, a appelé le Hamas « à écouter la voix du peuple » et à se retirer du gouvernement, « ce qui permettrait à l’Autorité palestinienne et à l’OLP d’assumer leurs responsabilités dans la bande de Gaza. » Haïk a souligné que « la présence du Hamas est devenue une menace pour la cause palestinienne, et qu’il doit reconsidérer sa position et écouter les voix qui s’élèvent dans la bande de Gaza afin de sauver les habitants de ce territoire dévasté. »