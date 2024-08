En quoi la personnalité et les choix idéologiques très pacifistes de Kamala Harris, la nouvelle candidate démocrate aux élections présidentielles américaines de novembre prochain, pourraient inquiéter Israël ? Pour en parler, Richard Darmon reçoit cette semaine Michel Gurfinkiel, journaliste géo politologue, expert en Affaires internationales et auteur de plusieurs ouvrages sur Israël et l’histoire juive.

