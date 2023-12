Depuis le 7 octobre, les Etats-Unis apportent un soutien logistique, militaire, financier et diplomatique important à Israël dans sa guerre contre le Hamas.

Ce soutien est parfois émaillé de déclarations plus critiques notamment envers le Premier ministre, son gouvernement et au sujet des victimes civiles des opérations militaires israéliennes à Gaza.

Il semblerait que ces discours plus durs envers Israël soient influencés par une personne: la vice-président Kamala Harris. Elle est connue pour être plus sensible à l’aile gauche et à la jeune garde du parti démocrate, beaucoup moins enclines à apporter un soutien inconditionnel à Israël.

Kamala Harris s’exprime ainsi souvent pour que les Etats-Unis ”manifestent plus de sensibilité au sort des civiles palestiniens”. Son entourage raconte qu’elle pense que l’administration américaine doit être ”plus sévère” envers Netanyahou et à chercher ”avec plus de force une solution pour une paix durable et la mise en oeuvre de la solution à deux Etats”.

Lors de la conférence sur le climat à Dubaï, Harris s’est entretenue avec plusieurs représentants des pays arabes et a fait savoir sa position: Israël a le droit de se défendre mais ”il est important qu’il sache comment mener à bien cette mission. Nous devons être clairs: le droit humanitaire international doit être respecté. Il y a trop de Palestiniens innocents qui sont tués. Le degré de souffrance des citoyens, les images et les vidéos qui arrivent de Gaza sont terribles et déchirent le coeur”.

Ses prises de position visent à veiller que le Président Biden reste fidèle à la ligne de gauche du parti démocrate mais au sein de la population américaine, elles ne sont pas populaires. D’après des sondages récents, seuls 20 à 40% des Américains ont une opinion favorable de leur vice-présidente contre 50 à 60% qui en ont une opinion négative.