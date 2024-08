L’organisation américaine pro-palestinienne Uncommitted a demandé un entretien avec la candidate démocrate à la Maison Blanche, Kamala Harris, pour discuter d’un embargo sur les armes à destination d’Israël.

Harris a orienté les responsables de l’organisation vers ses équipes pour fixer un rendez-vous.

Cité par le New York Times, l’entourage de Kamala Harris reconnait que celle-ci a bien accepté une rencontre avec Uncommitted mais ne s’est pas dite ouverte à la discussion autour d’un embargo sur les armes à destination d’Israël. ”Harris continuera à oeuvrer pour qu’Israël puisse se défendre face à l’Iran et aux organisations terroristes qu’il soutient et se concentre pour l’heure sur la promesse d’un cessez-le-feu et un accord sur les otages”, précise-t-on dans l’entourage de la candidate.

Les responsables de l’organisation Uncommitted, de leur côté, affirment que Kamala Harris s’est montrée prête à discuter de la question de l’embargo avec eux.

Uncommitted prône un boycott du vote démocrate tant que l’administration démocrate soutient la guerre dans la Bande de Gaza. Au moment des primaires dans le Michigan en février 2024, elle avait réussi à dissuader des dizaines de milliers d’électeurs démocrates à ne pas voter pour Joe Biden.

Toujours dans le Michigan, hier soir (mercredi), des manifestants pro-palestiniens ont interrompu le meeting de Kamala Harris en criant: ”Kamala, vous ne pouvez pas vous cacher, nous ne voulons pas de génocide”. La candidate leur a répondu: ”Je suis ici et je crois dans la démocratie. La voix de tout le monde est importante mais maintenant je parle. Continuez à dire cela si vous voulez que Donald Trump gagne. Sinon, je continue à parler”.