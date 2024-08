La vice-présidente américaine, Kamala Harris, a été officiellement investie cette nuit (jeudi à vendredi) candidate du parti démocrate pour les élections présidentielles qui doivent se tenir au mois de novembre prochain.

Elle a prononcé un discours pour clôturer la convention démocrate qui s’est tenue cette semaine à Chicago.

Dans son allocution, elle a, bien sûr, évoqué la situation en Israël et a affirmé qu’elle soutiendrait toujours le droit d’Israël à se défendre tout en oeuvrant d’arrache-pied pour trouver un accord qui permettra la libération des otages et l’obtention d’un cessez-le-feu.

”Le Président Biden et moi oeuvrons sans relâche”, a déclaré la candidate, ”Désormais, il est temps de conclure un accord pour la libération des otages et un cessez-le-feu. Je tiens à être claire: je soutiendrai toujours le droit d’Israël à se défendre, je me soucierai toujours du fait qu’Israël ait les moyens de se défendre, parce qu’il est interdit qu’Israël revive une guerre qu’une organisation terroriste appelée Hamas a déclenché le 7 octobre, comprenant des violences sexuelles et le massacre de jeunes lors d’un festival de musique”.

Harris a ajouté: ”Dans le même temps, ce qu’il se passe à Gaza depuis dix mois est destructeur. Tant de vies innocentes ont été prises, les gens sont abattus, affamés et fuient d’un endroit à l’autre pour trouver un refuge. L’ampleur de la souffrance brise le coeur. Le Président Biden et moi travaillons à la fin de cette guerre pour qu’Israël soit en sécurité, que les otages rentrent chez eux, que la souffrance cesse à Gaza et que le peuple palestinien puisse concrétiser son droit au respect, à la sécurité, à la liberté et à l’auto-détermination”.