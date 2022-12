La vice-présidente des Etats-Unis, Kamala Harris, a allumé hier soir la première bougie de Hanouka avec son mari, qui est juif.

»Hanouka est une période particulière dans notre maison. Nous nous souvenons que la lumière gagne toujours sur l’obscurité. Hanouka Sameah de la part de notre famille », a-t-elle écrit sur son compte Twitter.

Ce soir (lundi) aura lieu l’allumage traditionnel à la Maison Blanche, par des représentants du mouvement Habad, en présence du Président Joe Biden et de son épouse Jill.

Par ailleurs, une Hanoukia a été allumée, comme chaque année, Porte de Brandenbourg à Berlin. Comme à chaque fois, le symbole est fort et l’émotion est au rendez-vous, sur ce lieu symbolique. L’ambassadeur d’Israël en Allemagne, Ron Prosor, n’a pas caché son enthousiasme: »Je regarde derrière moi et je vois l’arc de Brandenbourg et nous fêtons ici Hanouka avec la communauté juive, avec des ministres du gouvernement allemand et nous sentons que Am Israël Haï, le peuple d’Israël vit. Il fait certes froid, mais nous avons réussi à réchauffer l’atmosphère. Mon père est né à Berlin alors revenir ici en tant que représentant de l’Etat nation du peuple juif est vraiment émouvant et particulier ».